Двое боевиков из банды Басаева и Хаттаба получили 23 и 24 года строгого режима

Военный суд вынес приговор еще двоим членам банды Басаева и Хаттаба Двое боевиков из банды Басаева и Хаттаба получили 23 и 24 года строгого режима

Москва29 июн Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении еще двоих участников банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, которые причастны к нападению на Псковских десантников в 2000 году. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, боевики приговорены к 23 и 24 годам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

Преступники были задержаны в августе 2020-го. Им инкриминировались вооруженный мятеж, бандитизм и посягательство на жизнь военнослужащих.

Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России, жителей г. Новый Уренгой ЯНАО - Кошманбетова Расула, 1977 г.р. и с. Каясула Ставропольского края - Таушева Арслала, 1973 г,р… Решением суда преступники приговорены: Кошманбетов к 24 годам лишения свободы, Таушев к 23 годам лишения свободы говорится в сообщении ведомства

Зимой 2000 года бандиты напали на десантников в горно-лесистой местности возле села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате погибли 84 российских военных. Потери боевиков, по разным данным, составили от 400 до 500 человек.