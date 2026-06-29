Четыре участника банды осуждены за нападение на Дагестан в 1999 году

В Дагестане вынесли приговор участникам банды Басаева Четыре участника банды осуждены за нападение на Дагестан в 1999 году

Москва29 июн Вести.Верховный суд Дагестана вынес приговор четырем участникам банды, которых признали виновными сразу по нескольким статьям: за участие в банде, за вооружённый мятеж и за покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает прокуратура Республики Дагестан.

Как установил суд, в августе 1999 года эти люди вошли в состав банд, которыми руководили Басаев и Хаттаб. Они участвовали в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности страны. Кроме того, они пытались помешать военным защищать порядок и безопасность.

В августе 1999 года участники банды, находясь на занимаемых ими позициях в Ботлихском районе Республики Дагестан, совершили вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия – пулеметов и автоматов, а также гранатометов и минометов на военнослужащих уточняется в сообщении

Суд согласился с прокурором, что участники банды виновны и приговорил их к лишению свободы. Сроки составили от 13 до 19 лет.