Суд приговорил к 23 и 24 годам напавших на десантников в Чечне в 2000 году

Напавших на псковских десантников в 2000 году приговорили к 23 и 24 годам Суд приговорил к 23 и 24 годам напавших на десантников в Чечне в 2000 году

Москва24 июн Вести.Суд приговорил к 23 и 24 годам заключения участников нападения на псковских десантников в 2000 году. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в MAX.

Согласно публикации, Арслан Таушев и Расул Кошманбетов признаны виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

По данным ведомства, в феврале 2000 года подсудимые вместе с другими членами банды под руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Это произошло в горно-лесистой местности, недалеко от села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Нападение осуществлялось с трех сторон, и Таушев с Кошманбетовым стреляли в российских десантников из пулемета Калашникова и автомата. Нападение длилось до утра 1 марта 2000 года. В итоге 84 военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

Приговором суда Таушеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, Кошманбетову – 24 года пишет СК

Наказание им предстоит отбывать в колонии строгого режима.