Суд назначил наказание четверым боевикам ВСУ за убийство 93 человек в Мариуполе К пожизненному сроку приговорили 4 боевиков ВСУ, убивших 93 человека в Мариуполе

Москва7 июл Вести.Четырех боевиков ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 93 человек и обстрел жилых кварталов в Мариуполе. Об этом Следственный комитет России сообщает в MAX.

По данным ведомства, командир 36-й бригады морской пехоты Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона морской пехоты Николай Бирюков в 2022 году организовали круговое блокирование северной части города. Они использовали гражданское население как "живой щит", не давали людям эвакуироваться и убивали несогласных с действиями киевского режима. В итоге 93 человека погибли, также было совершено покушение на убийство 81 человека. Преступники повредили и уничтожили 89 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры.

Все это, по данным следствия и суда, делалось с целью насильственного удержания власти киевского режима в Мариуполе.

В итоге российские военнослужащие задержали фигурантов. Суд признал их виновными в жестоком обращении с военнопленными и мирными жителями, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве двух и более лиц, включая малолетнего, совершенном общеопасным способом из политической и идеологической ненависти, и других преступлениях.

Приговором суда фигуранты признаны виновными в инкриминируемых деяниях. Каждому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима говорится в сообщении СК

Кармянков и Бирюков во время предварительного следствия частично признали вину.