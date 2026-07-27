Обвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани выступили с последним словом

Предполагаемые убийцы аниматоров на Кубани выступили в суде с последним словом Обвиняемые в убийстве аниматоров на Кубани выступили с последним словом

Москва27 июл Вести.Арам Татосян и Анатолий Двойников, обвиняемые в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани весной 2023 года, в своем последнем слове заявили о раскаянии и попросили прощения. Третий фигурант – Демьян Кеворкьян – свою вину не признал. Об этом сообщает "Вести. Дежурная часть".

С обвинением не согласен абсолютно. Считаю, что доказательства собраны с нарушением. Считаю, что они противоречат обвинениям. Преступление я не совершал. Прошу суд назначит оправдательный приговор сказал Кеворкьян

В апреле 2023-го сотрудники ивент-агентства возвращались после проведенного праздника и остановились на обочине М-4 "Дон" из-за пробитого колеса. Там, по версии следствия, на них напали Двойников, Кеворкьян и Татосян.

Предполагается, что 37-летнего Чубко убили сразу же, с 19-летней Мостыко расправились на следующей день. Машину сожгли. Известно, что добычей злоумышленников стали примерно 500 тысяч рублей.

В мае 2026-го коллегия присяжных заседателей признала всех троих виновными и не заслуживающими снисхождения. Гособвинение просит суд назначить фигурантам наказание в виде пожизненного лишения свободы.