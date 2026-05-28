Москва28 мая Вести.Суд присяжных Краснодарского краевого суда признал Демьяна Кеворкьяна, одного из фигурантов дела об убийстве двух аниматоров в Усть-Лабинске, виновным в еще одном преступлении - убийстве своего коллеги Сергея Сербова в 2013 году. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Эпизод всплыл в ходе расследования основного дела. Другой задержанный, Сергей Третьяк, рассказал следствию о преступлении, совершенном его напарником более 10 лет назад, и указал место в лесополосе. Там следователи нашли останки мужчины, залитые бетоном. Они принадлежали Сербову, работавшему в бригаде Кевовньяна по спилу деревьев в Ейском районе Краснодарского края.

По версии следствия, бригадир плохо обращался с подчиненными и не платил вовремя. Когда Сербов отказался выходить на смену, Кеворкьян убил его ударом по голове, инсценировал несчастный случай – сбросил бревно с высоты на тело, после чего приказал закопать останки и залить бетоном.

Присяжные единогласно признали его виновным и не нашли оснований для снисхождения.

Доказана ли вина Кеворкьяна в эпизоде по убийству Сергея Сербова? Да, доказана. Да, виновен, единогласно цитирует представителя присяжных заседателей агентство ТАСС

Основное дело связано с исчезновением 28 апреля 2023 года 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, работавших аниматорами. По версии следствия, на них напали трое мужчин, похитили деньги и украшения, убили, а тела спрятали. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 105, 162 и 167 УК РФ. Все трое находятся под стражей. По делу допрошены более 50 свидетелей, проведено свыше 25 судебных экспертиз.