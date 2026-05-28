Бывшего пожарного инспектора обвинили в гибели подростков в сауне Прокопьевска

Москва28 мая Вести.Бывшему пожарному инспектору предъявили обвинение в гибели детей в сауне Прокопьевска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по Кемеровской области.

По данным следствия, в 2022-2023 годах инспектор пожарного надзора удалил из базы данных информацию о бане на Кубанской улице. Нарушения пожарной безопасности в помещении не были устранены, и в итоге в январе 2026 года случился пожар, в котором погибли пятеро несовершеннолетних.

Свою вину обвиняемый признал. Ему назначили домашний арест.

Ранее обвинение предъявили 42-летнему руководителю и 36-летней женщине-администратору сауны.