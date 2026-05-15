До 4 лет тюрьмы грозит виновному в гибели детей инженеру из Хабаровского края

Перед судом в Хабаровском крае предстанет виновный в гибели детей инженер До 4 лет тюрьмы грозит виновному в гибели детей инженеру из Хабаровского края

Москва15 мая Вести.Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении 48-летнего главного инженера предприятия поселка Охотск, по вине которого погибли дети, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

По версии следствия, главный инженер ООО "Охотскэнерго" не оградил от посторонних лиц водоемы-охладители дизельной электростанции и не установил предупредительные знаки безопасности, из-за чего в феврале 2025 года двое малолетних дети вышли на лед одного из водоемов и утонули.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.