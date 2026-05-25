Москва25 маяВести.Пожар в дачном доме в городском округе Павловский Посад Московской области 25 мая, в результате которого погибли пять человек, трое взрослых и двое детей, возник, по предварительным данным, из-за неисправности электропроводки, сообщает СК России.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Осмотр места происшествия провели следователи и криминалисты. С места изъяты электропровода, электрические плита и обогреватель. Они потребуются для назначения пожарно-технических экспертиз.
По данным эксперта, предварительной причиной возгорания является неисправность электропроводкиотмечается в публикации ведомства в мессенджере MAX
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Шмырову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.