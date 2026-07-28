Житель Иркутской области осужден на 18 лет за убийство с особой жестокостью

В Иркутской области осужден мужчина, который заживо сжег сторожа в 2007 году Житель Иркутской области осужден на 18 лет за убийство с особой жестокостью

Москва28 июл Вести.В Иркутской области суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в убийстве с особой жестокостью, совершенном в 2007 году. Как сообщает региональная прокуратура, мужчину отправили в колонию на 18 лет.

Черемховский районный суд… вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, уже отбывающего наказание за ранее совершенные убийство, кражу и умышленное повреждение чужого имущества, по п. "в" ч. 4 ст. 162, п. "д,з" ч. 2 ст. 105 УК РФ... Назначил виновному окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в июле 2007-го. Согласно материалам уголовного дела, фигурант – житель поселка Михайловка – забрался в гараж, который был расположен на территории производственной базы, и стал требовать у 32-летнего сторожа сотовый. Тот отказал, после чего получил несколько ударов по голове и телу. Злоумышленник отнял у него телефон, облил помещение и свою жертву горючей жидкостью и поджег, предварительно перекрыв оба выхода из гаража. Потерпевший умер от ожогов в больнице.

Отмечается, что приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Подсудимый свою вину не признал.