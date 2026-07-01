В Омске иностранец приговорен к 14 годам за совершенное 29 лет назад убийство

В Омске вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном 29 лет назад В Омске иностранец приговорен к 14 годам за совершенное 29 лет назад убийство

Москва1 июл Вести.В Омске суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном 29 лет назад. 55-летний гражданин Республики Таджикистан признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбоем, и приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Омской области в MAX.

Как установил суд, в первой половине марта 1997 года фигурант задумал убить 58-летнего знакомого, который продавал гараж, чтобы завладеть его деньгами. После совместного распития спиртного в доме потерпевшего на ул. 1-я Поселковая в Омске обвиняемый несколько раз ударил его ножом в шею. После этого он попытался найти вырученные за гараж 18 млн рублей, но не смог их отыскать. Погибший хранил деньги в тайнике в подвале.

После совершения убийства обвиняемый покинул территорию Российской Федерации, длительное время скрывался от правоохранительных органов. В июне прошлого года он был задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий говорится в сообщении

Суд обязал осужденного выплатить 2 млн рублей дочери погибшего в качестве компенсации причиненного морального вреда.