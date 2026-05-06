Москва6 маяВести.В Омске суд вынес приговор 18-летнему местному жителю, виновному в гибели инвалида в гаражном кооперативе. Подробности сообщает в MAX прокуратура Омской области.
Как установил суд, вечером 6 октября 2025 г. у фигуранта возник конфликт с владельцем одного из гаражей. Осужденный нанес 69-летнему потерпевшему удар рукой по лицу.
В результате пенсионер, являющийся инвалидом, упал и от полученных телесных повреждений скончался на местеговорится в сообщении
Момент преступления был зафиксирован видеорегистратором проезжающего мимо автомобиля.
Виновного приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.