Суд вынес приговор 18-летнему омичу, по вине которого погиб инвалид 18-летний житель Омска осужден за гибель инвалида

Москва6 мая Вести.В Омске суд вынес приговор 18-летнему местному жителю, виновному в гибели инвалида в гаражном кооперативе. Подробности сообщает в MAX прокуратура Омской области.

Как установил суд, вечером 6 октября 2025 г. у фигуранта возник конфликт с владельцем одного из гаражей. Осужденный нанес 69-летнему потерпевшему удар рукой по лицу.

В результате пенсионер, являющийся инвалидом, упал и от полученных телесных повреждений скончался на месте говорится в сообщении

Момент преступления был зафиксирован видеорегистратором проезжающего мимо автомобиля.

Виновного приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.