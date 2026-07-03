Жителя Канска осудят за убийство с особой жестокостью, совершенное в 2018 году

Житель Канска спустя 8 лет пойдет под суд за убийство с особой жестокостью Жителя Канска осудят за убийство с особой жестокостью, совершенное в 2018 году

Москва3 июл Вести.В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Житель Канска предстанет перед судом спустя 8 лет, сообщает региональное ведомство в MAX.

По материалам дела, осенью 2018 г. в Канске пропал человек. Выяснилось, что пострадавший, работник автобазы, потребовал от работодателя выплатить ему задолженность по заработной плате. Разговор перерос в драку, а на следующее утро ранее судимый знакомый работодателя решил наказать обидчика. Приятели вывезли мужчину на территорию автобазы. После очередного конфликта, переросшего в драку, обвиняемый решил убить своего знакомого.

Он попросил находившегося на базе знакомого подогнать автомобиль, подготовить проволоку, старые автомобильные покрышки и канистру с дизельным топливом. Свидетели вспоминают его слова: "Я его сожгу!" говорится в сообщении

Связанного потерпевшего вывезли на берег реки Кан, затем фигурант обложил его автомобильными покрышками, облил дизельным топливом и поджег. Мужчина скончался от ожогов и отравления продуктами горения. После совершения преступления обвиняемый заставил свидетелей молчать, а на автобазе сообщил, что потерпевший уволился.

В 2025 году расследование уголовного дела возобновили. Очевидцев преступления нашли и допросили. Дело передано в Красноярский краевой суд.