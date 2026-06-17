В Иркутской области на 15 лет колонии осужден мужчина, зарезавший фельдшера

В Иркутской области на 15 лет осужден мужчина, убивший фельдшера В Иркутской области на 15 лет колонии осужден мужчина, зарезавший фельдшера

Москва17 июн Вести.В Иркутской области на 15 лет колонии осужден 55-летний мужчина, зарезавший фельдшера за отказ пересадить его из салона скорой на пассажирское сиденье кабины. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В ноябре 2024 года бригада скорой медицинской помощи транспортировала мужчину из вахтового поселка в медучреждение. В пути пациент потребовал пересадить его из салона транспортного средства на пассажирское сиденье кабины. Однако, получив отказ, фигурант вышел из салона машины и ударил фельдшера ножом в грудь, после чего скрылся. Позднее 35-летний потерпевший скончался в больнице.

Благодаря содействию местных жителей злоумышленник был задержан сотрудниками полиции… Он признан виновным … [по] п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений)… Назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Свою вину в преступлении мужчина полностью признал.

Следователями СК был проведен комплекс следственных действий, судебных экспертиз, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве.