Москва30 апрВести.Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении в больнице в Ингушетии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В минувший вторник, 28 апреля, в селе Майское Пригородного района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате дорожной аварии погиб человек.
Со слов врача-травматолога, во время оказания медицинской помощи одному из участников ДТП … в медицинское учреждение ворвались двое мужчинговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Один из ворвавшихся уточнил, находился ли пациент за рулем в момент ДТП. Получив утвердительный ответ, мужчина избил его и ранил ножом, нанеся удар в грудь. Кроме того, еще одно ножевое ранение получил родственник пострадавшего.
Ворвавшихся в больницу граждан задержали. Участник конфликта, который никого не травмировал, отделался привлечением к административной ответственности за мелкое хулиганство и уже находится на свободе.
41-летний житель села Кантышево, который в ходе конфликта пустил в ход нож, стал фигурантом уголовного дела.