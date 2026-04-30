Задержаны пришедшие в больницу в Ингушетии мстить за погибшего родственника

Жители Ингушетии ворвались в больницу, чтобы отомстить за погибшего в ДТП Задержаны пришедшие в больницу в Ингушетии мстить за погибшего родственника

Москва30 апр Вести.Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении в больнице в Ингушетии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В минувший вторник, 28 апреля, в селе Майское Пригородного района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате дорожной аварии погиб человек.

Со слов врача-травматолога, во время оказания медицинской помощи одному из участников ДТП … в медицинское учреждение ворвались двое мужчин говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Один из ворвавшихся уточнил, находился ли пациент за рулем в момент ДТП. Получив утвердительный ответ, мужчина избил его и ранил ножом, нанеся удар в грудь. Кроме того, еще одно ножевое ранение получил родственник пострадавшего.

Ворвавшихся в больницу граждан задержали. Участник конфликта, который никого не травмировал, отделался привлечением к административной ответственности за мелкое хулиганство и уже находится на свободе.

41-летний житель села Кантышево, который в ходе конфликта пустил в ход нож, стал фигурантом уголовного дела.