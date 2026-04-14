Медработник в Хабаровске получил 12 лет "строгача" за избиение пациента

Суд в Хабаровске вынес приговор медработнику, избившему до смерти пациента Медработник в Хабаровске получил 12 лет "строгача" за избиение пациента

Москва14 апр Вести.Суд в Хабаровске приговорил 63-летнего медработника психиатрической клиники к длительному сроку заключения за избиение пациента, скончавшегося от полученных травм. Об этом сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, что 22 января 2022 года подсудимый, являясь сотрудником одного из городских медицинских учреждений, специализирующихся на психиатрической помощи, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время выполнения своих профессиональных обязанностей, нанес потерпевшему серию ударов, которые привели к тяжкому вреду здоровья, а также стали непосредственной причиной смерти потерпевшего поясняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

Фигурант обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Присяжные сочли мужчину виновным.

Суд на основании вердикта назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.