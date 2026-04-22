Насильника и убийцу школьницы в Дагестане приговорили к пожизненному сроку

В Дагестане вынесли приговор насильнику и убийце 8-летней девочки

Москва22 апр Вести.Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Дагестане в 2018 году приговорили к пожизненному лишению свободы, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

Государственный обвинитель запросил для обвиняемого по делу об убийстве 8-летней девочки пожизненное лишение свободы, суд поддержал. Мужчина признан виновным в убийстве, похищении и совершении насильственных действий сексуального характера приводит агентство сообщение ведомства

Также в рамках дела осудили сообщницу мужчины, ей вменялась организация похищения девочки. Женщину отправили в колонию на 12 лет.

Калимат Омарова исчезла 29 июля 2018 года в Каспийске, когда вышла за хлебом. Больше домой она не вернулась. Ее останки нашли в сумке в сточной канаве в сентябре того же года.

В 2020-м силовики вышли на след подозреваемого, им оказался 36-летний житель селения Леваши.