Суд Болгарии приговорил россиянина к 19 годам заключения за умышленное убийство Суд в Болгарии признал 44-летнего россиянина виновным в умышленном убийстве

Москва12 мая Вести.Областной суд Варны (Болгария) признал россиянина виновным в умышленном убийстве. Как следует из сообщения инстанции, обвиняемого приговорили к 19 годам заключения.

Преступление, за которое судили 44-летнего гражданина РФ, было совершено 8 июня 2023 года в курортном комплексе Святых Константина и Елены у отеля "Рица".

Там, как следует из опубликованных на сайте суда материалов, подсудимый восемь раз выстрелил из пистолета с глушителем в 52-летнего гражданина Молдавии. От полученных ранений молдаванин скончался в больнице.

Россиянина арестовали в 2024 году в Германии, после чего экстрадировали в Болгарию.

Суд решил, что речь идет об умышленном деянии, совершенном способом, опасным для жизни других граждан - днем и в публичном месте. Он приговорил подсудимого к 19 годам лишения свободы с первоначально строгим режимом следует из сообщения

Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски близких погибшего гражданина Молдавии на общую сумму свыше 400 тысяч евро.