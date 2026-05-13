Турист из России умер в гостинице в Аланье

Москва13 мая Вести.Отдыхавший в Аланье 44-летний турист из России найден мертвым в отеле, сообщает издание Alanya Türk.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Тюрклер. Сотрудники отеля обратили внимание, что россиянин Федор Зарослов долго не выходил из номера.

Номер открыли запасным ключом, на полу лежало безжизненное тело отмечается в статье



Тело было направлено в морг для вскрытия и установления причин смерти.

В конце апреля турецкие правоохранители начали расследование обстоятельств смерти в Стамбуле 24-летней иностранной туристки, в отеле которой оказались стерты записи с камер видеонаблюдения.