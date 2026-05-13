Москва13 маяВести.Отдыхавший в Аланье 44-летний турист из России найден мертвым в отеле, сообщает издание Alanya Türk.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Тюрклер. Сотрудники отеля обратили внимание, что россиянин Федор Зарослов долго не выходил из номера.
Номер открыли запасным ключом, на полу лежало безжизненное телоотмечается в статье
Тело было направлено в морг для вскрытия и установления причин смерти.
В конце апреля турецкие правоохранители начали расследование обстоятельств смерти в Стамбуле 24-летней иностранной туристки, в отеле которой оказались стерты записи с камер видеонаблюдения.