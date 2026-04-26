В Румынии будут пожизненно сажать убийц женщин Президент Румынии подписал закон о пожизненном заключении за убийство женщин

Москва26 апр Вести.Президент Румынии Никушор Дан подписал закон, который вводит наказание вплоть до пожизненного заключения за убийство женщин. Об этом румынский лидер сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Документ вводит в румынское право понятие фемицида - умышленного убийства женщин, совершенного из ненависти по признаку пола либо в рамках домашнего насилия.

Насилие в отношении женщин слишком долго либо игнорировалось, либо рассматривалось недостаточно эффективно. Этот закон превращает обязательство румынского государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизм прокомментировал Дан подписание закона

Отныне за это преступление будет назначаться наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 25 лет либо пожизненно. До принятия закона подобные преступления квалифицировались как убийство с особой жестокостью.

Румыния стала пятой европейской страной, выделившей фемицид в отдельный состав преступления. До нее подобные нормы в свое уголовное право ввели Мальта, Кипр, Хорватия и Италия.

Законопроект был представлен румынскому парламенту в октябре 2025 года, его поддержали более 270 депутатов.

Сторонники закона обосновывали необходимость новелл ростом домашнего насилия. По статистике, с января по август 2025 года в Румынии внутри семей были убиты 33 человека, большая их часть (69%) - женщины. В среднем каждый месяц в Румынии от рук членов семьи погибают три женщины.

Румыны, поддерживающие закон, считают, что нововведения дадут правоохранительным органам возможность вмешиваться в ситуации с домашним насилием до того, как оно приведет к трагедиям.