Москва26 апрВести.Президент Румынии Никушор Дан подписал закон, который вводит наказание вплоть до пожизненного заключения за убийство женщин. Об этом румынский лидер сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ).
Документ вводит в румынское право понятие фемицида - умышленного убийства женщин, совершенного из ненависти по признаку пола либо в рамках домашнего насилия.
Насилие в отношении женщин слишком долго либо игнорировалось, либо рассматривалось недостаточно эффективно. Этот закон превращает обязательство румынского государства по обеспечению безопасности женщин и детей в конкретный механизмпрокомментировал Дан подписание закона
Отныне за это преступление будет назначаться наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 25 лет либо пожизненно. До принятия закона подобные преступления квалифицировались как убийство с особой жестокостью.
Румыния стала пятой европейской страной, выделившей фемицид в отдельный состав преступления. До нее подобные нормы в свое уголовное право ввели Мальта, Кипр, Хорватия и Италия.
Законопроект был представлен румынскому парламенту в октябре 2025 года, его поддержали более 270 депутатов.
Сторонники закона обосновывали необходимость новелл ростом домашнего насилия. По статистике, с января по август 2025 года в Румынии внутри семей были убиты 33 человека, большая их часть (69%) - женщины. В среднем каждый месяц в Румынии от рук членов семьи погибают три женщины.
Румыны, поддерживающие закон, считают, что нововведения дадут правоохранительным органам возможность вмешиваться в ситуации с домашним насилием до того, как оно приведет к трагедиям.