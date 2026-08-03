ЛДПР предложила ужесточить наказание за преступления против детей ЛДПР предложила пожизненное без УДО за преступления против детей

Москва3 авг Вести.Депутаты ЛДПР разработали законопроект об ужесточении уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Об этом лидер партии, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал в интервью ИС "Вести".

Нелюди не должны иметь возможность избежать справедливого наказания подчеркнул Слуцкий ИС "Вести"

Инициатива предусматривает возможность назначения пожизненного лишения свободы по совокупности преступлений или приговоров за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также за ряд особо квалифицированных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить возможность условно-досрочного освобождения для осужденных, которым пожизненное лишение свободы назначено по указанным основаниям.

Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на усиление защиты жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей, предупреждение повторных особо тяжких преступлений и укрепление принципа неотвратимости наказания.

Слуцкий заявил, что преступления против детей относятся к числу самых страшных и не должны оставлять виновным шанса избежать самого сурового наказания. По его словам, ЛДПР последовательно выступает за отмену моратория на смертную казнь для педофилов и детоубийц, однако до принятия такого решения партия предлагает предоставить судам возможность назначать пожизненное лишение свободы по совокупности преступлений или приговоров тем, кто совершил несколько особо тяжких преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних, без права на условно-досрочное освобождение.

По данным МВД России, в 2025 году было зарегистрировано 3 446 изнасилований и покушений на изнасилование, что на 11% больше, чем годом ранее. По информации Следственного комитета, в 2024 году следователи расследовали более 21 тысячи преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в результате которых погибли 1 082 ребенка.

На сегодняшний день документ направлен на заключение в правительство. В случае принятия закона изменения вступят в силу со дня его официального опубликования.