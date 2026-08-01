Москва1 авг Вести.ЛДПР предлагает ввести механизм по защите лиц, подвергшихся навязчивому преследованию (сталкингу). Соответствующий законопроект партия направила на рассмотрение в правительство РФ, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

В партии отметили, что сейчас в России нет комплексного правового регулирования для защиты тех, кто подвергается систематическому нежелательному воздействию, направленному на установление контакта, получение информации о человеке, а также контроль за его поведением либо вмешательство в его частную жизнь.

Цифровые технологии, мессенджеры и соцсети способствуют тому, что граждане подвергаются сталкингу в интернете. При этом навязчивое преследование особо опасно тем, что является ранней стадией более тяжких преступлений – угроз, насилия или половых преступлений.

Но несмотря на актуальность проблемы преследований в интернете и реальной жизни, текущее законодательство не находит состава преступления в таких деяниях, а уголовное дело возбуждается лишь по факту причинения вреда. В результате жертвы преследований просто не имеют никакой возможности защитить себя заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий

Предложенный ЛДПР проект федерального закона "О мерах по защите лиц, подвергшихся навязчивому преследованию" направлен на создание комплексного механизма, который обеспечит государственную защиту лицам, подвергшихся сталкингу. Кроме того, проект предусматривает формирование системы профилактических мер.

Уточняется, что законопроект закрепит понятие навязчивого преследования, а также обеспечит баланс между необходимостью защиты граждан и соблюдением прав и свобод человека.

Предлагаемая система защиты россиян от сталкинга будет включать несколько уровней – профилактические меры (официальное предостережение) и вынесение безотлагательного охранного предписания в случае угрозы безопасности человека.

Также предлагается создать механизм профилактического учета лиц, против которых были приняты меры защиты.

Ожидается, что законопроект вступит в силу 1 января 2027 года в случае его принятия.