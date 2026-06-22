В СПЧ назвали эффективную меру против сталкинга Меркачева: "охранные ордера" могут быть эффективны для предотвращения сталкинга

Москва22 июн Вести.Введение "охранных ордеров" может стать защитой от сталкинга, заявила ИС "Вести" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Ранее был один из законопроектов, который предусматривал "охранные ордера". К сожалению, он не нашел поддержки. Я думаю, что это дело будущего, потому что "охранные ордера" - это крайне важно. Людей иногда преследуют бывшие сожители, бывшие коллеги по работе. Это так называемый сталкинг, преследование. Хотелось бы, чтобы еще и охранные ордера тоже работали, потому что это действительно останавливает [правонарушителя] заявила она

По мнению члена СПЧ, введение таких мер повлияет на преследователя.

Он перестанет [преследование], он будет тоже осознавать, что это может быть уголовное преступление добавила она

Ранее адвокат Мария Ярмуш разъяснила, что нужно фиксировать для подачи заявления о сталкинге в ОВД.