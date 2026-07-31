Москва31 июлВести.Партия ЛДПР занимается созданием цифровой модели сопровождения участников специальной военной операции. Об этом ИС "Вести" заявил лидер фракции Леонид Слуцкий.
Сейчас мы создаем … цифровую модель сопровождения ветеранов специальной военной операции. Она на высокой стадии готовности, работаем вместе с фондом "Защитники Отечества". И там будет медицинская, социальная, психологическая реабилитация. Рабочие места, которыми будут все обеспечены, исходя из их квалификации и желания работать. Это, на самом деле, очень непростая, большой размерности система, если брать федеральный масштаб. Но справимсясказал он
Ранее Слуцкий заявил, что партия ЛДПР за восьмой созыв внесла более 1300 законодательных предложений, из них 34 – официально были приняты в Госдуме.