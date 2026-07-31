Москва31 июл Вести.Партия ЛДПР занимается созданием цифровой модели сопровождения участников специальной военной операции. Об этом ИС "Вести" заявил лидер фракции Леонид Слуцкий.

Сейчас мы создаем … цифровую модель сопровождения ветеранов специальной военной операции. Она на высокой стадии готовности, работаем вместе с фондом "Защитники Отечества". И там будет медицинская, социальная, психологическая реабилитация. Рабочие места, которыми будут все обеспечены, исходя из их квалификации и желания работать. Это, на самом деле, очень непростая, большой размерности система, если брать федеральный масштаб. Но справимся