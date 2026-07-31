Москва31 июл Вести.Фракция ЛДПР за восьмой созыв внесла более 1300 законодательных предложений, из них 34 – официально были приняты в Госдуме. Об этом ИС "Вести" заявил лидер фракции Леонид Слуцкий, подводя итоги работы. По его словам, парламентская пятилетка для ЛДПР была очень активной.

Мы внесли более 1300 законодательных предложений официально. До рассмотрения в Государственной думе дошли 413 законопроектов, которые были приняты, из них 379 в соавторстве с другими партиями. Мы – командный игрок на площадке Государственной думы. 34, собственно, наших были приняты и стали частью федерального законодательства. В политике, как, наверное, и в спорте, надо сравнивать себя не с кем-то другим, а с самими собой некоторое время назад. Для фракции ЛДПР никогда не было таких цифр по принятым законопроектам. Продолжаем работать сказал он

Ранее Слуцкий заявил, что партия ЛДПР избавилась от интриганов и предателей, а также стала надежнее.