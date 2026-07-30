Москва30 июлВести.Во всех технопарках России необходимо создать коллективные сервисные центры. Об этом ИС "Вести" заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Также во время рабочей поездки в Новосибирскую область Слуцкий встретился с резидентами технопарка, которые выпускают инновационную продукцию в области приборостроения, нанотехнологий и биомедицины.
Давайте начнем с инфраструктуры. Мы предложили бы создать по всей стране, во всех технопарках, коллективные сервисные центры по принципу одного окна. Здесь и 3D-печать, доступ для всех к 3D-печати, к сервисному оборудованию, к климатическим камерам. Мы просто попробуем помочь технопаркам, их уникальным командамсказал он
Ранее Слуцкий заявил, что партия ЛДПР добилась снижения ежедневных ставок по потребительским кредитам, а также провела работу по важнейшим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.