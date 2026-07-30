Слуцкий предложил создать коллективные сервисные центры в технопарках РФ Слуцкий: необходимо создать коллективные сервисные центры во всех технопарках РФ

Москва30 июл Вести.Во всех технопарках России необходимо создать коллективные сервисные центры. Об этом ИС "Вести" заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также во время рабочей поездки в Новосибирскую область Слуцкий встретился с резидентами технопарка, которые выпускают инновационную продукцию в области приборостроения, нанотехнологий и биомедицины.

Давайте начнем с инфраструктуры. Мы предложили бы создать по всей стране, во всех технопарках, коллективные сервисные центры по принципу одного окна. Здесь и 3D-печать, доступ для всех к 3D-печати, к сервисному оборудованию, к климатическим камерам. Мы просто попробуем помочь технопаркам, их уникальным командам сказал он

Ранее Слуцкий заявил, что партия ЛДПР добилась снижения ежедневных ставок по потребительским кредитам, а также провела работу по важнейшим вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.