Москва25 июнВести.В России нужно ввести автоматические компенсации для граждан, чьи персональные данные утекли в сеть. Об этом заявил член ЛДПР, юрист и председатель МОО "Отцы рядом" Иван Курбаков изданию NEWS.ru.
Инициатива о введении механизма автоматической компенсации гражданам, пострадавшим в результате утечек персональных данных, заслуживает серьезного внимания и поддержки ... В этой связи представляется обоснованным рассмотреть модель фиксированных компенсационных выплат при установленном факте раскрытия данныхсказал он
По его словам, такая мера повысит ответственность компаний за информационную безопасность и поможет реально восстанавливать нарушенные права россиян. Курбаков отметил, что сейчас при утечках, которые часто происходят из-за недостаточной защиты данных организациями, именно гражданам приходится доказывать причиненный вред.
Размер компенсации может зависеть от категории информации и тяжести последствий.
Курбаков подчеркнул, что незаконное распространение персональных данных может привести к мошенничеству, финансовым потерям, репутационному ущербу и угрозам безопасности семьи. Особенно опасными он назвал утечки сведений о несовершеннолетних, месте проживания, семейном положении и состоянии здоровья.