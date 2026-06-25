В России призвали ввести выплаты за утечку персональных данных Юрист Курбаков призвал ввести автоматические выплаты при утечке данных россиян

Москва25 июн Вести.В России нужно ввести автоматические компенсации для граждан, чьи персональные данные утекли в сеть. Об этом заявил член ЛДПР, юрист и председатель МОО "Отцы рядом" Иван Курбаков изданию NEWS.ru.

Инициатива о введении механизма автоматической компенсации гражданам, пострадавшим в результате утечек персональных данных, заслуживает серьезного внимания и поддержки ... В этой связи представляется обоснованным рассмотреть модель фиксированных компенсационных выплат при установленном факте раскрытия данных сказал он

По его словам, такая мера повысит ответственность компаний за информационную безопасность и поможет реально восстанавливать нарушенные права россиян. Курбаков отметил, что сейчас при утечках, которые часто происходят из-за недостаточной защиты данных организациями, именно гражданам приходится доказывать причиненный вред.

Размер компенсации может зависеть от категории информации и тяжести последствий.

Курбаков подчеркнул, что незаконное распространение персональных данных может привести к мошенничеству, финансовым потерям, репутационному ущербу и угрозам безопасности семьи. Особенно опасными он назвал утечки сведений о несовершеннолетних, месте проживания, семейном положении и состоянии здоровья.