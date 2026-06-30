В румынской оппозиции заявили о начале процесса отстранения президента Дана

Румынская оппозиция решила устроить импичмент президенту В румынской оппозиции заявили о начале процесса отстранения президента Дана

Москва30 июн Вести.Глава румынской оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион объявил о начале процедуры импичмента президента Никушора Дана.

Симион также добавил, что призывает Дана в течение недели определиться с кандидатом на должность премьер-министра.

Мы начинаем шаги по отстранению Никушора Дана! Мы призываем Никушора Дана назначить премьер-министра на этой неделе в соответствии с его конституционными обязанностями написал Симион в одной из соцсетей

30 июня глава фракции "Демократический союз венгров в Румынии" Чома Ботонд заявил, что Дан не выдвинет нового кандидата на должность премьер-министра до тех пор, пока не будет уверен, что его поддержит парламентское большинство. Однако для этого нужна договоренность между четырьмя партиями.

Между тем глава национального руководящего совета "Альянса за объединение румын" Петришор Пейю назвал стиль работы Дана крайне авторитарным, несовместимым с демократией.