В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемую в убийстве свекрови 14 лет назад

Москва25 мая Вести.В Кабардино-Балкарской Республике задержали женщину, подозреваемую в убийстве свекрови, совершенном 14 лет назад. Об этом пишет Следственный комитет РФ в MAX.

Задержана 44-летняя местная жительница. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений) говорится в сообщении

В СК уточнили, что в июне 2012 года в частном доме в селении Хатуей обнаружили тело 75-летней жительницы с признаками насильственной смерти. Из дома при этом исчезли 157 тысяч рублей, принадлежавшие покойной. Тогда установить подозреваемого не получилось, и расследование дела приостановили.

Спустя время показания невестки и несовершеннолетнего внука умершей – на тот момент 8-летнего мальчика – были подвергнуты сомнению. Следователи поговорили с молодым человеком и получили от него новую информацию. Он рассказал, как мать попросила его дать ложные показания и сообщить полицейским, что он не видел ее входившей в спальню к бабушке в ночь убийства.

Подозреваемую допросили, и она призналась в содеянном. Оказалось, что она задушила пенсионерку из-за неприязненных отношений и забрала спрятанные в погребе деньги.

Суд решил заключить 44-летнюю женщину под стражу.