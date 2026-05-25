Москва25 маяВести.В Кабардино-Балкарской Республике задержали женщину, подозреваемую в убийстве свекрови, совершенном 14 лет назад. Об этом пишет Следственный комитет РФ в MAX.
Задержана 44-летняя местная жительница. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений)говорится в сообщении
В СК уточнили, что в июне 2012 года в частном доме в селении Хатуей обнаружили тело 75-летней жительницы с признаками насильственной смерти. Из дома при этом исчезли 157 тысяч рублей, принадлежавшие покойной. Тогда установить подозреваемого не получилось, и расследование дела приостановили.
Спустя время показания невестки и несовершеннолетнего внука умершей – на тот момент 8-летнего мальчика – были подвергнуты сомнению. Следователи поговорили с молодым человеком и получили от него новую информацию. Он рассказал, как мать попросила его дать ложные показания и сообщить полицейским, что он не видел ее входившей в спальню к бабушке в ночь убийства.
Подозреваемую допросили, и она призналась в содеянном. Оказалось, что она задушила пенсионерку из-за неприязненных отношений и забрала спрятанные в погребе деньги.
Суд решил заключить 44-летнюю женщину под стражу.