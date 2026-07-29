В Волгоградской области помощника прокурора задержали за изнасилование Сотрудника прокуратуры обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних

Москва29 июл Вести.В Жирновском районе Волгоградской области расследуют уголовное дело против 24‑летнего помощника прокурора, которого обвиняют в нескольких преступлениях: в угрозах убийством, изнасиловании, половых контактах с 15‑летней девушкой и развратных действиях. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в мае — июне 2026 года мужчина в своем автомобиле угрожал убийством и изнасиловал двух девушек — это происходило в разных местах Жирновского района.

Кроме того, с февраля 2025 года по февраль 2026 года он неоднократно вступал в интимные отношения с 15‑летней девушкой, при этом точно знал, сколько ей лет.

Девушки обратились в правоохранительные органы. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемого под стражу.

О преступлениях мужчины потерпевшие сообщили в правоохранительные органы. В отношении фигуранта по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении СК РФ

Следователи собрали доказательства, которые подтверждают причастность мужчины к преступлениям. Сейчас продолжаются следственные действия: специалисты выясняют все детали произошедшего.