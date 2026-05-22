Москва22 маяВести.В Калужской области юношу подозревают в развратных действиях в отношении 16-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Преступление произошло 21 мая, в четверг, в деревне Трясь Жуковского муниципального округа. Самому парню 17 лет.
17-летний подросток совершил противоправные действия в отношении 16-летней девочки… С участием фигуранта и потерпевшей проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.