Дальнобойщик похищал и насиловал девушек-подростков, он задержан В Хабаровском крае возбудили дело на дальнобойщика, насиловавшего девушек

Москва1 июл Вести.Водитель тягача из поселка Гатка Хабаровского края был задержан по подозрению в похищении и изнасиловании девушек. Об этом сообщает Khabara.ru.

Уточняется, что действия мужчины носили систематический характер – он совершал насильственные действия в отношении девушек-подростков с 2005 года.

В Хабаровском крае задержан водитель грузового транспорта, подозреваемый в серии тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних написано в материале

В настоящее время известно о шести жертвах насильника, им по 16-17 лет. Он якобы подвозил девушек, но на деле направлялся с ними в лесные массивы, где и совершал преступления.

Идет проверка в причастности дальнобойщика к исчезновению еще одной девушки-подростка, которая, по словам свидетелей, садилась в машину к задержанному.