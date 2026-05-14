В Забайкалье арестовали таксиста из Читы, похитившего двух девочек

Читинский таксист, похитивший двух девочек в Забайкалье, арестован В Забайкалье арестовали таксиста из Читы, похитившего двух девочек

Москва14 мая Вести.В Забайкальском крае 54-летний таксист из Читы, угрожая охолощенным пистолетом, увез двух девочек к реке. Позднее им удалось сбежать. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Забайкалья.

Таксист, угрожая охолощенным пистолетом двум девочкам в Забайкалье, насильно увез их на автомобиле к реке, злоумышленника арестовали говорится в публикации

Инцидент произошел в поселке Оловянная. Мужчина предложил девочкам помыть его машину за деньги. Они испугались и отказались, но мужчина насильно затолкал их в автомобиль и вывез на безлюдный берег реки Онон.Угрожая охолощенным пистолетом, похожим на боевой, он вывез их на безлюдный берег реки Онон. Девочки воспользовались моментом и сбежали через заросли кустов.

Девочки испытали стресс, им причинены физическая боль и моральный вред.

Суд заключил злоумышленника под стражу на два месяца.

Постановление пока не вступило в законную силу.