Москва14 маяВести.В Забайкальском крае 54-летний таксист из Читы, угрожая охолощенным пистолетом, увез двух девочек к реке. Позднее им удалось сбежать. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Забайкалья.
Инцидент произошел в поселке Оловянная. Мужчина предложил девочкам помыть его машину за деньги. Они испугались и отказались, но мужчина насильно затолкал их в автомобиль и вывез на безлюдный берег реки Онон.Угрожая охолощенным пистолетом, похожим на боевой, он вывез их на безлюдный берег реки Онон. Девочки воспользовались моментом и сбежали через заросли кустов.
Девочки испытали стресс, им причинены физическая боль и моральный вред.
Суд заключил злоумышленника под стражу на два месяца.
Постановление пока не вступило в законную силу.