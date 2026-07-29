В Уфе задержали мигранта по делу об изнасиловании двух девушек

В Уфе задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании двух девушек В Уфе задержали мигранта по делу об изнасиловании двух девушек

Москва29 июл Вести.Правоохранители задержали в Уфе мигранта, которого считают причастным к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении двух девушек. Об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

По версии следствия, в конце июля фигурант совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух девушек 20 и 15 лет на пляже в микрорайоне Затон. Они обратились в правоохранительные органы. Правоохранители оперативно установили личность нападавшего.

Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУ СК России по Республике Башкортостан задержан 26-летний иностранный гражданин по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ) и развратных действий в отношении несовершеннолетней (ч. 1 ст. 135 УК РФ) говорится в сообщении

Сейчас с иностранцем проводятся следственные действия. Решается вопрос о его аресте.