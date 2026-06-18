Житель Нефтеюганска задержан по подозрению в изнасиловании девочки

В Тюмени задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней Житель Нефтеюганска задержан по подозрению в изнасиловании девочки

Москва18 июн Вести.В Тюмени произошло задержание мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

Преступление произошло 16 июня 2026 года в лифте одного из многоквартирных домов города, расположенного по улице 30 лет Победы.

Подозреваемый был установлен, им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1993 года рождения.

В настоящее время он задержан, с ним работает следователь СК России сказано в материале ведомства в MAX

Производится сбор и закрепление доказательной базы. Мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.