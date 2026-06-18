Москва18 июнВести.В Тюмени произошло задержание мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.
Преступление произошло 16 июня 2026 года в лифте одного из многоквартирных домов города, расположенного по улице 30 лет Победы.
Подозреваемый был установлен, им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1993 года рождения.
В настоящее время он задержан, с ним работает следователь СК Россиисказано в материале ведомства в MAX
Производится сбор и закрепление доказательной базы. Мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.