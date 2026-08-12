В Уфе будут судить мужчину за нападение на участника СВО

Жителя Уфы ждет суд за нападение на участника СВО, заступившегося за прохожего В Уфе будут судить мужчину за нападение на участника СВО

Москва12 авг Вести.В Уфе перед судом предстанет 22-летний местный житель, избивший участника СВО, который заступился за прохожего. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2025 года злоумышленник у остановки "Гостиный двор" в Уфе по малозначительному поводу ударил незнакомого мужчину. Прохожий попытался убежать, но обвиняемый стал его преследовать.

Став свидетелем противоправных действий, прохожий, являющийся участником специальной военной операции, сделал злоумышленнику замечание. Тогда фигурант уголовного дела нанес последнему множественные удары руками по лицу, от чего последний упал и потерял сознание. В результате его здоровью причинен тяжкий вред говорится в сообщении

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант признал свою вину частично.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.