Москва29 июлВести.Вынесен приговор жителю Марий Эл, избившему таксиста в аэропорту Казани за отказ в поездке. Об этом сообщила приволжская транспортная прокуратура.
В декабре 2024 года таксист отказал в поездке из аэропорта нетрезвому мужчине, тогда агрессор стал избивать водителя. Находившиеся поблизости 3 жителей Казани попытались пресечь хулиганские действия, однако в итоге на помощь пришли сотрудники транспортной полиции.
С учетом позиции государственного обвинителя Татарской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государстваговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Уточняется, что житель Марий Эл признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).