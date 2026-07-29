Вынесен приговор избившему таксиста в аэропорту Казани за отказ в поездке

Осужден мужчина, избивший таксиста в аэропорту Казани за отказ в поездке Вынесен приговор избившему таксиста в аэропорту Казани за отказ в поездке

Москва29 июл Вести.Вынесен приговор жителю Марий Эл, избившему таксиста в аэропорту Казани за отказ в поездке. Об этом сообщила приволжская транспортная прокуратура.

В декабре 2024 года таксист отказал в поездке из аэропорта нетрезвому мужчине, тогда агрессор стал избивать водителя. Находившиеся поблизости 3 жителей Казани попытались пресечь хулиганские действия, однако в итоге на помощь пришли сотрудники транспортной полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя Татарской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уточняется, что житель Марий Эл признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).