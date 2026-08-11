В Твери нетрезвый мужчина доской отправил прохожего в реанимацию В Твери пьяный прохожий доской отправил мужчину в реанимацию

Москва11 авг Вести.В Твери полиция возбудила уголовное дело против местного жителя, который доской избил незнакомого мужчину, чтобы произвести впечатление на девушку. Об этом сообщили в УМВД по Тверской области.

По данным ведомства, поздно вечером 50-летний мужчина со своим приятелем находился во дворе дома на бульваре Гусева, когда мимо проходил нетрезвый молодой человек со своей девушкой. Он предложил мужчинам помериться с ним силой.

В ответ на это 50-летний тверичанин нанес ему удар кулаком в челюсть, после чего подруга молодого человека увела его в сторону дома... Нетрезвый парень решил, что победа должна остаться за ним. Он подобрал с земли кусок доски, вернулся и с размаху ударил ею мужчину рассказали в полиции

Пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали, а напавший выбросил доску и ушел домой.

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Свою вину фигурант признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.