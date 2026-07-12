Москва12 июлВести.Небольшое застолье на троих в селе Микшино Тверской области закончилось легкими травмами для мужчины, которого побила табуреткой сожительница. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.
По данным ведомства, пара пришла в гости к знакомому. Вместе они выпили, и к вечеру мирная беседа начала перетекать в выяснение отношений между 50-летней женщиной и ее 42-летним возлюбленным.
Из личной неприязни женщина схватила кухонную табуретку и ударила ею по голове своего приятеля. Потерпевший обратился в больницуговорится в сообщении МВД
Обошлось без серьезных травм, полученные телесные повреждения оценили как легкий вред здоровью. Медики сообщили о произошедшем в полицию.
В разговоре с участковым женщина созналась в содеянном. Она находится под обязательством о явке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.