В Тверской области женщина побила возлюбленного табуреткой во время застолья

Подвыпившая валькирия сломала табуретку об голову сожителя в Тверской области В Тверской области женщина побила возлюбленного табуреткой во время застолья

Москва12 июл Вести.Небольшое застолье на троих в селе Микшино Тверской области закончилось легкими травмами для мужчины, которого побила табуреткой сожительница. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, пара пришла в гости к знакомому. Вместе они выпили, и к вечеру мирная беседа начала перетекать в выяснение отношений между 50-летней женщиной и ее 42-летним возлюбленным.

Из личной неприязни женщина схватила кухонную табуретку и ударила ею по голове своего приятеля. Потерпевший обратился в больницу говорится в сообщении МВД

Обошлось без серьезных травм, полученные телесные повреждения оценили как легкий вред здоровью. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

В разговоре с участковым женщина созналась в содеянном. Она находится под обязательством о явке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.