Москва25 июлВести.Один из самых разыскиваемых преступников Валерий Андреев, которого называют орским маньяком, заранее готовился к побегу в случае задержания. Об этом ИС "Вести" заявил Дмитрий Анненков, сотрудник Главного управления криминалистики СК, который в 2011-2023 гг. руководил отделом криминалистики СУ СК России по Оренбургской области.
Андреев работал дальнобойщиком и в течение шести лет, с 2006 по 2012 года, он насиловал и убивал женщин, которых встречал на трассах. В розыск он был объявлен в 2012 году.
Полиция стала разыскивать машину, в которую, по словам свидетеля, села одна из жертв. В Орске всего было два белых внедорожника, один принадлежал Андрееву. Мужчину вызвали на беседу, но отпустили: при себе у него не было документов и он отправился домой, а через несколько часов Андреев исчез.
Он заранее готовил путь отхода, побега и так далее. Судя по его действиям, которые мы поминутно установили после его вызова в правоохранительные органы, он заранее был готов к этомууточнил Анненков
Заочно Андреева обвинили в восьми убийствах. Однако, полагает следователь, на счету орского маньяка не меньше 20 нераскрытых в регионе подобных дел.
Я думаю, что его жертвы многими десятками исчисляются, и они не только на территории Оренбургской области. Cамое страшное, что это хладнокровный, жестокий убийца-насильник, который не щадил никого из жертвсказал он
Анненков выразил надежду, что самый разыскиваемый преступник РФ будет пойман.
Я верю до последнего, что он будет пойман и понесет наказание. В моей практике он остался последним [незакрытым гештальтом]. Было немало дел. В итоге все эти люди мертвы, либо отбывают наказание в местах лишения свободы. Не знаю, жив ли Андреев или нет. Если жив, я бы ему порекомендовал сдатьсядобавил следователь
В прошлом году появилась информация, что Андреев, возможно, скончался еще несколько лет назад в районе озера Плотино в поселке Аккермановка под Оренбургом.