Москва25 июл Вести.Один из самых разыскиваемых преступников Валерий Андреев, которого называют орским маньяком, заранее готовился к побегу в случае задержания. Об этом ИС "Вести" заявил Дмитрий Анненков, сотрудник Главного управления криминалистики СК, который в 2011-2023 гг. руководил отделом криминалистики СУ СК России по Оренбургской области.

Андреев работал дальнобойщиком и в течение шести лет, с 2006 по 2012 года, он насиловал и убивал женщин, которых встречал на трассах. В розыск он был объявлен в 2012 году.

Полиция стала разыскивать машину, в которую, по словам свидетеля, села одна из жертв. В Орске всего было два белых внедорожника, один принадлежал Андрееву. Мужчину вызвали на беседу, но отпустили: при себе у него не было документов и он отправился домой, а через несколько часов Андреев исчез.

Он заранее готовил путь отхода, побега и так далее. Судя по его действиям, которые мы поминутно установили после его вызова в правоохранительные органы, он заранее был готов к этому уточнил Анненков

Заочно Андреева обвинили в восьми убийствах. Однако, полагает следователь, на счету орского маньяка не меньше 20 нераскрытых в регионе подобных дел.

Я думаю, что его жертвы многими десятками исчисляются, и они не только на территории Оренбургской области. Cамое страшное, что это хладнокровный, жестокий убийца-насильник, который не щадил никого из жертв сказал он

Анненков выразил надежду, что самый разыскиваемый преступник РФ будет пойман.

Я верю до последнего, что он будет пойман и понесет наказание. В моей практике он остался последним [незакрытым гештальтом]. Было немало дел. В итоге все эти люди мертвы, либо отбывают наказание в местах лишения свободы. Не знаю, жив ли Андреев или нет. Если жив, я бы ему порекомендовал сдаться добавил следователь

В прошлом году появилась информация, что Андреев, возможно, скончался еще несколько лет назад в районе озера Плотино в поселке Аккермановка под Оренбургом.