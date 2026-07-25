Москва25 июл Вести.Один из самых разыскиваемых преступников Валерий Андреев, который в СМИ получил прозвище орский маньяк, за счет своей внешности не вызывал подозрения у людей. Об этом ИС "Вести" заявил Дмитрий Анненков, сотрудник Главного управления криминалистики СК, который в 2011-2023 гг. руководил отделом криминалистики СУ СК России по Оренбургской области.

Андреев, который с 2006 по 2012 год изнасиловал и убил восемь женщин, объявлен в розыск в 2012 году. По версии следствия, общее количество его жертв может быть в десятки раз больше. Однако до сих пор сведений о преступнике нет.

Почему Андреев, мог годами успешно скрываться, объяснил следователь Анненков. По его словам, свою роль сыграла "благообразная" внешность фигуранта.

Он сбежал. Первичные мероприятия проводились по поводу того, что он все-таки за границу выехал, за пределы Российской Федерации. Понимаете, у него личность такая и внешность интересная. Вот есть понятие "благообразный старик", якобы он такой добрый объяснил Анненков

На протяжении 14 лет розыска преступника в полицию и поисковикам приходят сообщения о том, что маньяка видели в той или иной местности.

Сейчас орский маньяк превратился в интернет-мем. Мне много пишут, присылают фото. Вот прислали из Мурманска [фото] и уверяют, что это он. Но видно же, что мужчина на фото на 20 лет младше, и на него [Андреева] не похож. Но этот журналистский кипиш сохраняет Андреева на плаву полагает пресс-секретарь поисково-спасательного отряда "ОренСпас" Ирина Зацепина

Сотрудник РУОП МВД России по Москве в 1994-2001 гг. Михаил Игнатов в комментарии ИС "Вести" оценил, как долго преступник может скрываться от следствия.

Теоретически можно скрываться долго. Практически — очень тяжело. Где-то, но ты всплывешь. Где-то, но тебя могут опознать, где-то твоя личность может вызвать подозрения, и за тобой сначала понаблюдают, а потом установят, кто ты есть на самом деле. Но не всегда срабатывает. Некоторые живут и умирают так. А потом только после смерти становится ясно, что это не уважаемый сосед дядя Саша, а особо опасный преступник рассказал он

В прошлом году появилась информация, что Андреев, возможно, скончался еще несколько лет назад в районе озера Плотино в поселке Аккермановка под Оренбургом.