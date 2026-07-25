Москва25 июл Вести.Читательской аудитории не стоит осуждать авторов "темного фэнтези" и создателей хорроров из-за громкой истории с фантастом Андреем Миллером. Такое мнение ИС "Вести" высказал писатель, основатель и издатель журнала DARKER Михаил Парфенов.

Речь идет о произведениях писателя Андрея Миллера. После его смерти в 2023 году выяснилось, что под этим псевдонимом скрывался участник уральской банды "чистильщиков" Семен Ермолинский. За бандой числится не меньше 14 убийств и около пяти покушений.

Человек, которого мы знали под именем Андрея Миллера, публиковался с 2019 по 2022 год. Ни одного фото у него не было, везде он был в какой-то маске, в образе загадочного человека из интернета. Когда сейчас его перечитываешь, зная подноготную, его ужасающую историю, немного становится не по себе. Потому что у нас, в том числе, публиковались два его рассказа, написанные от первого лица. И антигерои этих произведений совершали жестокие преступления заявил Михаил Парфенов

Издатель призвал любителей страшилок не проецировать случай с Ермолинским на каждого писателя, который пишет в подобном жанре.

Уважаемые граждане, не осуждайте нас, авторов этих жанров - фантастика, фэнтези, хоррор, ужасы - не думайте, что мы, как Андрей Миллер, сборище каких-то маньяков, серийных убийц, преступников. Мы все были в шоке, когда узнали эту информацию добавил он

В прошлом году Семен Ермолинский исключен из числа разыскиваемых преступников в реестре МВД в связи со смертью.