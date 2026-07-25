Автор "темного фэнтези" годами скрывал свое участие в банде убийц Белорусская милиция может помочь раскрыть правду об участнике банды Ермолинском

Москва25 июл Вести.Милиция Белоруссии может помочь раскрыть правду о жизни члена свердловской ОПГ Семене Ермолинском. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор радио "Комсомольская правда" Андрей Горбунов.

После побега из РФ участник уральской банды "чистильщиков", так преступники называли себя, обосновался в Белоруссии и годами скрывался от следствия. При этом в Сети он стал известным писателем-фантастом, автором в жанре "темного фэнтези". Свои произведения он представлял под псевдонимом Андрей Миллер, или Блас.

В то же время Ермолинский значился одним из самых разыскиваемых преступников РФ. За его поимку было обещано вознаграждение в размере 1 млн руб. Имя преступника было убрано из реестра в июне прошлого года в связи со смертью фигуранта.

Как выяснилось, писатель Миллер умер от последствий коронавируса в декабре 2023 года. На его съемной квартире в шкафу был найден паспорт на имя Семена Ермолинского.

Сейчас я пытаюсь найти общий язык с милицией Минска, чтобы понять, насколько они тщательно проверяли то, чем занимался Ермолинский (Миллер) эти годы в Белоруссии, не убивал ли он там. Может, он черпал вдохновение, убивая еще других людей? В общем, есть, над чем поработать заявил журналист Горбунов

По информации СМИ, Ермолинский входил в преступную группировку, возглавляемую адвокатом из Екатеринбурга Василием Федоровичем. На счету банды 14 убийств, в том числе совершенных с особой жестокостью. "Чистильщики" привлекли внимание правоохранителей в 2012 году после убийства американского бизнесмена Джорджа Кары Якубяна.