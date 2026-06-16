Москва16 июн Вести.Известный фантаст Андрей Миллер, который являлся самым разыскиваемым убийцей России, в своих рассказах описывал реальные преступления, которые он совершал. К такому выводу пришел сайт КП.RU после разговора с военному историком и писателем Андреем Нориным и популяризатором истории Георгием Татосяном, которые когда-то помогали собирать сборник рассказов Миллера для публикации.

Семен Ермолинский, который скрывался под литературным и сетевы псевдонимами Андрей Миллер и Blas Ruiz, был членом уральской банды Василия Федоровича, на счету которой 14 только доказанных убийств. Андрей Норин, который дружил с Миллером 8 лет, признался, что был шокирован информацией о преступном прошлом друга.

Это был удар кувалдой по башке. Человек, которого я безмерно уважал, ценил и любил, оказался маньяком-убийцей. У меня друг оказался чудовищем. У меня был проект издания его материалов, сейчас я этим заниматься уже не буду говорит Андрей Норин

А вот Георгий Татосян пошел дальше и увидел в рассказах писателя-фантаста описание его реальной жизни убийцы.

Я как раз позавчера начал пытаться перечитывать недочитанный сборник Бласа Руиса по случаю почти завершения нашей части работы над текстом. Теперь не дочитаю. Я в гневе, на самом деле. У этого человека действительно были крепкие мозги, он был хорошим популяризатором истории. Но я перестал его читать после прочтения рассказа "Безнаказанность" в сборнике, который, как теперь ясно, был списан кроме мистической составляющей практически с реальности уверен Татосян

Как уточнил издатель, одно лишь название рассказа "Безнаказанность" теперь выглядит зловеще. В своем произведении писатель-фантаст и правда описывал свою прошлую кровавую жизнь. Сам рассказ начинается с героя по прозвищу Харон (в мифологии древних греков перевозчик душ умерших людей через реку в царство мертвых). Сюжет произведения строится вокруг мужчины, который помогает избавляться другим преступникам от трупов, а иногда и убивать.

Ермолинский не придумывал эти методы, а знал их, уверен Татосян. Это подтверждают и скупые милицейские сводки. Например, после убийства гражданина США Георгия Кара-Якубяна в апреле 2012 года участники банды Федоровича обложили тело автомобильными покрышками, облили бензином и подожгли. При этом чаще всего убийцы расчлененные останки сбрасывали в болота или водоемы.

Рассуждает герой горе-рассказа и о том, как скрыться, если его преступления вскроются — сделать левый паспорт и залечь на дно. По такому документу Ермолинский и жил в Белоруссии.

А "невинный" рассказ о коте Симе теперь кажется поклонникам и друзьям Ермолинского зловещим. Они считают это исповедью самого писателя-преступника, которому мучения жертв доставляли ни с чем не сравнимое удовольствие. Эту догадку подтверждает и то, что у себя на странице Блас-Миллер-Ермолинский не стал удалять лекции известного историка Соколова, который расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Видимо, видел родственную душу.