Москва25 июл Вести.Криминалисты применяют особую методику активизации воспоминаний в работе со свидетелями преступлений. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель отдела Главного управления криминалистики (КЦ) СК России Игорь Каменев.

Метод основан на психологии, памяти внимания, ощущений. Четыре года - это практически минимальный возраст, с которым мы можем работать. К четырем годам у человека формируются мозговые структуры, отвечающие за сохранность информации. Мы предполагаем, что все, с чем человек в своей жизни имел дело, так или иначе оставляет следы в его памяти. В нашей практике есть уголовные дела, где свидетели и потерпевшие испытывали на себе события 20-30-50-летней давности. И какие-то элементы новой информации для следователей удается получить рассказал он

Такую методику активизации памяти, в частности, применили к свидетелю преступления, которое произошло в Абакане в 1992 году.

Игорь Калинин, которому в тот период было четыре года, стал свидетелем убийства своей матери. В ходе преступления у жертвы были похищены около 10 тысяч долларов, золотые изделия и одежда. Мальчик после случившегося сообщил, что в преступлении виновен друг матери, который тогда работал в полиции Абакана. Но у него было алиби, и следствие зашло в тупик.

Я уже не надеялся, потому что в 1990-е дело буксовало, хотя я четко указывал, кто это совершил. Следователи менялись, и дело так и не раскрыли объяснил Калинин

Благодаря возобновлению расследования дела, а также применению методики восстановления воспоминаний, виновного в этом убийстве удалось вычислить. Во время процедуры активизации памяти Игорь смог детальнее описать фоторобот.

Фигуранта убийства впоследствии наказали, осудив на срок почти 10 лет, но свою вину он так и не признал.