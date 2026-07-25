Москва25 июлВести.Разыскиваемого преступника можно раскрыть даже после того, как он сделал пластическую операцию. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель отдела Главного управления криминалистики Следственного комитета России Игорь Каменев.
По его словам, у человека есть ряд точек, которые с течением жизни остаются неизменными.
Есть определенные точки на черепе человека, соотношение которых с годами не меняется, что бы человек ни делал. Даже если будет какая-то пластическая операция, соотношение этих точек остается таким же. Эти точки, когда мы вводим их в анализ, дают возможность следователям вычленять в толпе ... именно того человека, который нас интересуетотметил он