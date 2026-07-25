Эксперт: преступника можно вычислить даже после пластической операции Психолог-криминалист: преступника можно вычислить даже после пластики

Москва25 июл Вести.Разыскиваемого преступника можно раскрыть даже после того, как он сделал пластическую операцию. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель отдела Главного управления криминалистики Следственного комитета России Игорь Каменев.

По его словам, у человека есть ряд точек, которые с течением жизни остаются неизменными.