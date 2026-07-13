Москва13 июл Вести.Российская контрразведка на рубеже веков вновь начала действовать наступательно и разоблачила в стране ряд кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В интервью РИА Новости он отметил, что после распада СССР контрразведке удалось не только сохранить профессиональное ядро, но и восстановить эффективность работы, перейдя к активным действиям против иностранных спецслужб.

Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно сказал Патрушев

В качестве примеров он привел задержание в 2000 году бывшего сотрудника военно-морской разведки США Эдмонда Поупа, разоблачение в 2004 году Игоря Сутягина, которого обвинили в передаче сведений о российских вооружениях, а также задержание в конце 1999 года сотрудницы ЦРУ Черри Либернайт, работавшей под дипломатическим прикрытием.