Москва10 июл Вести.Представители внешней разведки Германии в конце 1990-х – начале 2000-х годов считали, что Россия не сможет справиться с радикальными сепаратистами. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ, глава наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола Николай Патрушев.

Он, занимавший в тот период пост директора ФСБ России, вспоминает, что обстановка в регионах страны была крайне обостренной. Особенно опасными были сепаратистские настроения на Северном Кавказе.

Если говорить о международном терроризме, то мы фиксировали, что не одна, а целый ряд стран помогают террористам, финансируют, обучают, участвуют в проведении этих акций. Поэтому приходилось, учитывая все это, складывать отношения объяснил Патрушев

На фоне происходивших тогда событий в РФ у Патрушева состоялся разговор с директором Федеральной разведывательной службы Германии (BND, служба внешней разведки ФРГ). С 1998 по 2005 годы данный пост занимал Август Ханнинг.

Я помню, с уважаемым мной тогда директором BND встречался, он мне говорит: "Ну все равно вы проиграете. Ну, сядьте и договоритесь с этими террористами-сепаратистами". Я ему говорю: "Так, а чего это ты решил, что мы проиграем? Во-первых, мы выиграем. А во-вторых, ты говоришь, что мы должны бороться с терроризмом вместе, вот иди и договаривайся с Усамой Бен Ладеном". И договорись с ним рассказал Патрушев

По его словам, такая его реакция вызвала удивление у немца.

[Он мне отвечает], мол, что-то ты как-то резко. Я говорю: "А как не резко? Договаривайся с Усама бен Ладеном, и, если ты с ним договоришься, он прекратит террористическую деятельность у нас организовывать, уже часть этой деятельности у нас будет отсутствовать" отметил Патрушев

Ранее он заявил, что в текущий период времени риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается.