Москва10 июл Вести.Работать с первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным было сложно. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

До этого я директором (Николай Патрушев занимал пост директора ФСБ России с 1999 по 2008 год. – Прим. ред.) стал при Ельцине, конечно, сложно было ему, Ельцину, объяснить, почему мы проводим ту или иную реализацию. У него было свое восприятие, свое отношение, но, надо ему отдать должное, после разъяснения он соглашался