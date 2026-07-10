Патрушев раскрыл, как удалось сохранить Чечню в составе России Патрушев: Чечню не удалось оторвать от России благодаря Путину

Москва10 июл Вести.Сохранить Чечню в составе России удалось благодаря кропотливой работе президента РФ Владимира Путина. Об этом помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что в то время процветал сепаратизм, работать надо было по всем линиям. По мнению Патрушева, "основные угрозы были на Северном Кавказе". Целый ряд стран помогал террористам.

Поэтому пытались они на нас воздействовать по самым разным каналам. Пытались оторвать Северный Кавказ, в первую очередь Чечню. Но вы знаете, что не удалось, не удалось благодаря кропотливой работе. Президент Путин создал оперативный штаб по борьбе с контртеррористической операцией. Я его возглавлял. Мы один раз в две недели проводили совещания, координировали свою работу. Я считаю до сих пор, что одно из важнейших направлений, составляющих — это координация работы сказал Николай Патрушев

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым​​​ заявил, что многим регионам РФ следует равняться на республику в контексте демографии.